Giorgia Protti medico | Ancora non so come si può prendere la giusta distanza dal male lavorando ogni giorno a contatto con la sofferenza altrui So solo che non dovremmo mai rinunciare all’umanità

Giorgia Protti, medico e scrittrice, affronta con coraggio la difficile sfida di mantenere l’umanità nel cuore lavorando tra le emergenze più intense. Con il suo romanzo d’esordio, "La giusta distanza dal male", pubblicato da Einaudi, ci invita a riflettere su come preservare la compassione in un mondo spesso segnato dalla sofferenza. Lungo le pagine, scopriremo che, nonostante tutto, non dobbiamo mai rinunciare alla nostra umanità.

L'internista ha racchiuso la sua esperienza professionale nel Pronto soccorso e nella Medicina d’urgenza di un grande ospedale nel suo romanzo d’esordio La giusta distanza dal male, edito da Einaudi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giorgia Protti, medico: «Ancora non so come si può prendere la giusta distanza dal male, lavorando ogni giorno a contatto con la sofferenza altrui. So solo che non dovremmo mai rinunciare all’umanità»

La giusta distanza dal male di Giorgia Protti - Tiziana Pasetti Trama – Un Pronto Soccorso di una grande città italiana e il mondo che lo abita: chi con insistente coraggio (medici, infermieri, ausiliari, tecnici, addetti alle pulizie), chi con tim ... Scrive msn.com

