Giorgia Meloni-Mattarella | il punto della situazione

La Premier Giorgia Meloni ha tempestivamente chiamato il Presidente Mattarella per aggiornarsi sulla delicata situazione internazionale, con particolare attenzione all’area mediorentale. Dopo il vertice di governo e i contatti con leader europei e della penisola arabica, Meloni si è attivata immediatamente in nottata per coordinare le risposte italiane. Una chiamata che sottolinea l'importanza strategica dell’Italia in un contesto globale in rapido mutamento, rafforzando il ruolo del nostro Paese nel panorama internazionale.

La Premier Giorgia Meloni chiama Mattarella per fare il punto sulla situazione internazionale. Una telefonata per informare il presidente della Repubblica sulla situazione nell’area mediorentale e per fare con il Capo dello Stato un punto generale della situazione dopo il vertice di governo sull’Iran e i contatti con i leader europei e della penisola arabica. Giorgia Meloni si è attivata immediatamente in nottata, appena appresa la notizia dell’attacco Usa all’Iran, per avviare una serie di contatti ad amplissimo raggio sul tema, anche se l’Italia non sta giocando un ruolo in prima battuta sulla vicenda specifica come invece accade in altri scacchieri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Giorgia Meloni-Mattarella: il punto della situazione

