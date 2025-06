Gioele il super-razzo e Mulerna Da Lucca al Texas nel nome del nonno e della tecnologia

Gioele Bernardini, giovane talento lucchese, ha conquistato il palcoscenico internazionale portando l’Italia al centro della scena aerospaziale. Con il suo ingegno e passione, ha partecipato all’International Rocket Engineering Competition negli Stati Uniti, tra oltre 200 studenti, progettando un innovativo sistema di espulsione per il razzo Minerva 2, chiamato “Mulerna”, in onore del nonno e della tecnologia. Una storia di entusiasmo e dedizione che dimostra come il sogno di volare possa diventare realtà.

Lucca, 22 giugno 2025 – Gioele Bernardini, giovane lucchese e studente di ingegneria aerospaziale alla Sapienza di Roma, ha rappresentato l’Italia all’International Rocket Engineering Competition negli Stati Uniti, una delle competizioni più prestigiose al mondo per razzi sperimentali. Selezionato tra oltre 200 studenti, Gioele ha progettato il sistema di espulsione del paracadute del razzo Minerva 2, che ha battezzato “Mulerna” in onore della sua terra d’origine e del nonno, da poco scomparso. Dopo aver superato i controlli tecnici, il razzo è stato lanciato nel deserto del Chihuahua, in Texas: un solo tentativo, purtroppo senza il risultato sperato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gioele, il super-razzo e Mulerna. Da Lucca al Texas nel nome del nonno e della tecnologia

