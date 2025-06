Giochi con la palla proibiti in spiaggia | lo ha deciso il sindaco

Giochi con la palla proibiti in spiaggia? Lo ha deciso il sindaco di Riva del Garda, sollevando polemiche e delusione tra residenti e turisti. La nuova ordinanza, entrata in vigore venerdì 20 giugno, mira a preservare l’ordine pubblico e la sicurezza, ma rischia di cambiare radicalmente il volto delle serate estive. Un provvedimento che invita tutti a scoprire nuove modalità di divertimento e a riscoprire il vero spirito dell’estate in riva al lago.

Giocare a palla in spiaggia? Che sia con in piedi, o con le mani, oppure con le racchette per molti è il simbolo stesso dell’estate. Ma a Riva del Garda da  venerdì 20 giugno tutto questo è proibito. Un’ordinanza comunale, infatti, ha messo fine a uno dei passatempi piĂą amati da grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Giochi con la palla proibiti in spiaggia: lo ha deciso il sindaco

In questa notizia si parla di: palla - spiaggia - giochi - proibiti

Vinicius preso in giro con una palla da spiaggia, è uno sfottò per il Pallone d’Oro: volano insulti - Durante un recente incontro tra Real Madrid e Barcellona, Vinicius Jr. è stato vittima di uno sfottò da parte dei tifosi avversari, che lo hanno preso in giro mostrando una palla da spiaggia, un chiaro riferimento al Pallone d'Oro.

Giochi con la palla proibiti in spiaggia: lo ha deciso il sindaco; Cosa non si può fare in spiaggia; «Il regolamento comunale delle spiagge va cambiato». Al Lido parte la.

Giochi con la palla proibiti in spiaggia: lo ha deciso il sindaco - Che sia con in piedi, o con le mani, oppure con le racchette per molti è il simbolo stesso dell’estate. Come scrive bresciatoday.it

Il Comune di Riva del Garda vieta di giocare a palla in spiaggia: “Lamentele dai bagnanti bersagliati” - Anche quest'anno il comune di Riva del Garda, sull'omonimo lago, ha vietato con un'ordinanza l'uso di palloni, frisbee e racchettoni in spiaggia ... Si legge su fanpage.it