Gimbo nel segno della A | Ancona Amore Agosto La mia città è il posto perfetto in cui vivere

Ancona, 22 giugno 2025 – Gimbo ha scelto di aprire il cuore sulle pagine di SportWeek, il magazine della Gazzetta dello Sport, raccontandosi attraverso sette lettere, quelle del suo cognome. Ogni lettera è legata a un capitolo fondamentale della sua vita: il campione olimpico, l’uomo, il futuro papà che tra poco conoscerà sua figlia. Particolarmente toccanti le prime due, T e A, che racchiudono Tokyo e il suo trionfo, ma anche Ancona, la sua casa, e l’Amore per Chiara, che presto lo renderà padre, un traguardo che Gimbo non vuole assolutamente perdersi. T come Tokyo, dunque di Tokyo, primo agosto 2021, “indubbiamente, a oggi, il giorno più bello della mia vita – commenta Gianmarco Tamberi – dopo aver rincorso quel sogno per cinque anni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it