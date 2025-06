Giardini nel Nei Potenziata l’illuminazione

Grazie a un investimento di 30mila euro, i giardini del Nei in via Cremona sono ora più luminosi, sicuri e accoglienti. L’intervento, realizzato da Acinque su indicazione del Comune e in collaborazione con il Comitato ordine pubblico, rappresenta un passo importante per contrastare degrado e microcriminalità. Questa rinnovata illuminazione non solo migliora la qualità della vita dei cittadini, ma rafforza il senso di sicurezza nel quartiere.

Potenziata l'illuminazione dei giardini del Nei, in via Cremona, grazie a un intervento da 30mila euro che li ha resi un po' più sicuri e accoglienti. I lavori, completati nei giorni scorsi da Acinque su indicazione del Comune - in collaborazione con il Comitato ordine pubblico e sicurezza presieduto dal prefetto Patrizia Palmisani e la Questura -, rispondono alla necessità di contrastare il degrado e la microcriminalità che da tempo affliggono l'area verde. L'intervento ha aumentato l'intensità luminosa fino al 50% sul perimetro dell'area, con nuovi fari installati vicino all'area giochi e al prato antistante la piscina del centro comunale.

