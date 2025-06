Giardini al ’walter bussolari’ premiata la giovane promessa azzurra Villa illumina il Playground Domani il via al torneo maschile

L’attesa si infiamma al 43° Castel Guelfo The Style Outlets Walter Bussolari Playground, dove le giovani promesse azzurre e i talenti emergenti stanno dando spettacolo. Con tre semifinaliste già qualificate e una quarta in arrivo, il torneo maschile promette emozioni fino all’ultima pallina. La competizione si fa sempre più avvincente: il conto alla rovescia per le finali è ufficialmente iniziato!

La prima settimana del 43° Castel Guelfo The Style Outlets Walter Bussolari Playground va in archivio. E lo fa presentando tre delle quattro semifinaliste che torneranno in campo martedì sera dalle 20.15 in poi: si tratta di Campas, Ciaccio Casa e Belle Comode, a cui si aggiungerà anche la quarta squadra che salterà fuori dallo spareggio di lunedì (ore 20.15) tra Matteiplast e BSL Senior. Nel mezzo della serata di venerdì, c'è stata la premiazione di Matilde Villa che, tra l'ovazione degli oltre mille dei Giardini Margherita, ha ricevuto il premio Bussolari, come miglior giovane della stagione 202324.

