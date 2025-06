Giannini scambia i vip rossi per dissidenti

In un panorama mediatico sempre più polarizzato, Giannini accusa i VIP rossi di essere dissidenti, ma la sua furia si rivela più una difesa strumentale che un'analisi obiettiva. L’editorialista di «Repubblica» si scaglia contro i “nuovi Pavolini” di Fdi, scambiando celebrità come Fazio, Augias e Benigni per martiri sotto assedio, ignorando il loro ruolo nel tessuto culturale e mediatico italiano. Un episodio che invita a riflettere sulle vere dinamiche della libertà di espressione nel Paese.

Per difendere Stefano Massini da una censura che non esiste, l’editorialista di «Repubblica» si lancia in una invettiva furiosa contro i «nuovi Pavolini » di Fdi. E spaccia per martiri Fabio Fazio, Corrado Augias e Roberto Benigni: tutti in onda, ben pagati, qualcuno pure in Rai. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giannini scambia i vip rossi per dissidenti

