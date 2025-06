Gialli sotto l’ombrellone Il Mystfest prende il via con l’omaggio a Lynch

Pronti a immergervi in un mondo di mistero e suspense? Il Mystfest di Cattolica prende il via con un omaggio al genio di David Lynch, aprendo le porte a sette giorni ricchi di storie avvincenti, podcast, musica e cinema. Tra gialli sotto l’ombrellone, noir e true crime, l’appuntamento con "Eraserhead" promette di catturare i cuori degli amanti del brivido, lasciandoli con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Con l'omaggio al compianto David Lynch, autore di capolavori come Velluto blu e Mullholland Drive, domani a Cattolica parte il Mystfest, sette giorni di storie, podcast, musica e cinema, ma anche Gialli sotto l'ombrellone, tutto dedicato al noir, al true crime al giallo. Primo appuntamento alle 21 al Salone Snaporaz, dove sarà proiettato Eraserhead - La mente che cancella (Usa, 1977), opera horror e piena di black humour, che inaugura ' Visioni notturne ', rassegna cinematografica con la quale ogni anno il Mystfest propone il top del noir e dell'horror, film che hanno fatto storia, anteprime e pellicole cult.

