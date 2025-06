Giaccherini sicuro | Terrei Carboni! All’Inter garantisce tante doti

Emanuele Giaccherini ha analizzato con entusiasmo il recente successo dell’Inter contro l’Urawa Reds, sottolineando quanto sia fondamentale la presenza di talenti come Valentín Carboni. L’ex calciatore evidenzia le doti del giovane e garantisce che, con giocatori di questa caratura, i nerazzurri possono puntare a grandi traguardi. La crescita di Carboni rappresenta una risorsa imprescindibile per il futuro dell’Inter, consolidando così la fiducia nei progetti giovani e nelle potenzialità della squadra.

Emanuele Giaccherini si è espresso a proposito del successo dell’Inter contro l’Urawa Reds con il risultato di 2-1. L’ex calciatore ha posto l’accento su una caratteristica di cui i nerazzurri hanno bisogno, sottolineando il valore di Valentín Carboni per la squadra. LA CONVINZIONE – L’Inter ha superato l’Urawa Reds per 2-1 grazie al gol in zona Cesarini di Valentín Carboni. Della vittoria dei nerazzurri ha parlato anche Emanuele Giaccherini, che si è così pronunciato a DAZN: «All’Inter mancano giocatori in grado di saltare l’uomo. Luis Henrique è bravo nell’1 contro 1 ma gli manca fiducia, è arrivato da poco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Giaccherini sicuro: «Terrei Carboni! All’Inter garantisce tante doti»

In questa notizia si parla di: inter - giaccherini - carboni - sicuro

Giaccherini sicuro: «All’Inter mancano giocatori che saltano l’uomo. Ecco cosa mi ha colpito…» - Giaccherini, ex Juventus e volpe del calcio italiano, analizza la vittoria dell’Inter contro gli Urawa Red Diamonds, sottolineando l'importanza della creatività in campo.

Giaccherini: “Dimarco in difficoltà, Carboni da tenere. Luis Henrique? Non mi è piaciuta una cosa”; Giaccherini sicuro | All’Inter mancano giocatori che saltano l’uomo Ecco cosa mi ha colpito….

Giaccherini: “Dimarco in difficoltà, Carboni da tenere. Luis Henrique? Non mi è piaciuta una cosa” - L'analisi di Giaccherini ai microfoni di Dazn in merito alla vittoria per 2- Si legge su fcinter1908.it

Lautaro e Valentin Carboni lanciano l'Inter: rimonta nel recupero contro l'Urawa Reds - I nerazzurri trovano il successo nella seconda partita del girone dopo lo svantaggio inziale: rovesciata del Toro e rete decisiva del giovane argentino ... Come scrive msn.com