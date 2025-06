Giaccherini loda Lautaro | Ha fatto il gol più bello del Mondiale meglio di Messi! In campo dà sempre segnali…

Emanuele Giaccherini non ha esitato a lodare Lautaro Martinez, definendo il suo gol il più bello del mondiale e addirittura superiore a quello di Messi. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza dell’attaccante argentino nel contesto globale del calcio. La sua prestazione, così brillante e determinante, conferma ancora una volta il talento e il carisma di Lautaro, capace di trascinare l’Inter e innamorare i tifosi. Un vero gioiello che lascia il segno in campo e oltre.

L’ex centrocampista della Juventus, Emanuele Giaccherini, ha speso parole al miele nei confronti di Lautaro Martinez dopo Inter Urawa Reds. Ai microfoni di Gollywood, su DAZN, Emanuele Giaccherini esalta la prestazione e il gol realizzato da Lautaro Martinez in Inter Urawa Red Diamonds, match del 2° turno del Mondiale per Club vinto in rimonta dai nerazzurri. PAROLE – « Lautaro è il leader carismatico, è il capitano e trascina i compagni. Ho commentato la partita e anche nei gesti, Lautaro dà sempre segnali di non mollare mai. Il gol con gli Urawa? Per pensare di fare quella rovesciata devi avere la qualità nell’istinto e devi avere il piede che si snoda dalla caviglia (ride, ndr), è andato col destro anziché col sinistro che sarebbe stato più facile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giaccherini loda Lautaro: «Ha fatto il gol più bello del Mondiale, meglio di Messi! In campo dà sempre segnali…»

