Già finito il flirt tra Angela Nasti e Stefano De Martino beccata in vacanza con Ngonge

Il gossip si infittisce: Angela Nasti e Stefano De Martino sono ormai un ricordo, mentre la sorella influencer sembra aver voltato pagina con Cyril Ngonge. La loro frequentazione, iniziata da poche settimane, si sta consolidando tra uscite romanticamente suggestive e appuntamenti esclusivi. Tra concerti e vacanze, la nuova coppia cattura l’attenzione dei fan e alimenta i rumors di un amore nascente. Ma cosa riserverà il futuro per questi giovani protagonisti?

Il flirt tra Angela Nasti e Stefano De Martino è già stato archiviato. Nessuna relazione ufficiale tra i due, come mormorava qualcuno, anzi. Il conduttore di Affari tuoi è già stato beccato in compagnia di altre affascinanti donzelle mentre la sorella di Chiara Nasti è stata avvistata con Cyril Ngonge. Pare che l'influencer e il calciatore belga si stiano frequentando da qualche settimana. Prima sono stati avvistati al concerto di Gigi D'Alessio a Napoli, poi sono stati paparazzati uno accanto all'altra in un noto locale di Ibiza, dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza. Non è chiaro se si tratti solo di amicizia o se ci sia qualcosa di più.