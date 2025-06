Gerry Scotti sarà di nuovo nonno | il figlio Edoardo e la moglie Ginevra Piola aspettano il terzo figlio

Gerry Scotti si prepara ad allargare la sua amata famiglia: con l’arrivo del terzo bebè, il conduttore si rivela ancora più felice e orgoglioso. Dopo Virginia e Pietro, il sogno di condividere momenti speciali con un’altra progenie si concretizza, portando nel suo cuore un entusiasmo contagioso. Per Gerry, la famiglia è il tesoro più grande: e questa nuova nascita rappresenta il coronamento di un affetto infinito.

