Gennaro Gattuso si presenta con entusiasmo e determinazione alla sua prima grande sfida come nuovo CT dell’Italia Under 21. Presente in Slovacchia, il suo sostegno ai giovani talenti azzurri è chiaro: diamogli la possibilità di esprimerlo e di emergere sotto la sua guida. La vicinanza del "Ringhio" rappresenta un segnale forte di fiducia e accompagnamento verso i quarti di finale, dove il futuro del calcio italiano si gioca anche grazie a queste giovani promesse.

Gennaro Gattuso presente alla sfida Germania Italia Under 21: le parole del nuovo Ct, che ha scelto di essere vicino agli Azzurrini Gennaro Gattuso ha scelto una prima uscita simbolica e coerente con la linea guida del suo nuovo incarico da commissario tecnico della Nazionale: essere presente in Slovacchia per il quarto di finale dell’Europeo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Germania Italia Under 21, Gattuso presente per i quarti: «C’è talento, diamogli la possibilità di esprimerlo»

Italia Under 21-Germania Under 21: Gattuso sarà in tribuna - In Slovacchia, terra di ricordi e trionfi, Gennaro Gattuso si appresta a vivere il suo debutto in tribuna, dopo aver scritto pagine storiche con l’Under 21 azzurra 25 anni fa.

