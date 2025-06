Germania-Italia U21 perla di Ambrosino | gol fantastico che vale i supplementari – LE IMMAGINI

Nel cuore degli Europei Under 21, Giuseppe Ambrosino brilla con un gol spettacolare che trascina l'Italia ai supplementari contro la Germania. La sua prodezza, frutto di talento e determinazione, riaccende le speranze azzurre in una sfida combattuta e appassionante. Un finale mozzafiato che dimostra ancora una volta il valore di questo giovane talento partenopeo, pronto a scrivere pagine memorabili. Italia Under 21: la strada verso la gloria è ancora lunga, ma passi da gigante sono stati fatti.

L’attaccante di proprietà del Napoli, Giuseppe Ambrosino, lascia il segno nel finale della sfida tra Germania e Italia Under 21, accendendo le speranze azzurre. L’Italia Under 21 affronta la Germania in una sfida intensa e combattuta agli Europei di categoria. Un finale mozzafiato regala emozioni forti agli azzurri e rilancia il gioiello partenopeo. Italia Under 21, rimonta azzurra grazie a un super Ambrosino. Il match, valido per i quarti di finale degli Europei Under 21, è equilibrato e combattuto. Koleosho aveva portato l’Italia in vantaggio al 58? su assist di Ruggeri, mentre Woltemade aveva pareggiato al 68? a favore della Germania. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Germania-Italia U21, perla di Ambrosino: gol fantastico che vale i supplementari – LE IMMAGINI

In questa notizia si parla di: italia - germania - ambrosino - perla

LIVE Italia-Germania 2-2, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Ambrosino la pareggia su punizione al 95?! Ai supplementari sarà 9 vs 11 - L’Italia e la Germania si sfidano nell’emozionante quarto di finale degli Europei U21 2025, terminato in un incredibile 2-2 dopo i supplementari.

Germania-Italia U21 2-2 LIVE: supplementari; Europei Under 21, quarto Germania-Italia in diretta 2-2, supplementari: Italia in 9 e pari di Ambrosino al 95'!; Europei Under 21, Germania-Italia 2-2 al 90'+4': si va ai supplementari. Danimarca-Francia 2-3 - Euro U21 2025, Germania-Italia: la cronaca testuale.

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: la punizione di Ambrosino regala i supplementari agli Azzurri - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. Da sport.virgilio.it

Italia U21, 2-2 dopo 90': si va ai supplementari. Pisilli in campo dal minuto 88 - Gli azzurrini giocano in 9 causa doppia espulsione ma riprendono la partita all'ultimo respiro grazie alla punizione di Ambrosino che manda il match ai supplementari ... msn.com scrive