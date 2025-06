Germania Italia U21 3-2 dts | azzurrini stoici in doppia inferiorità numerica! Escono a testa alta dall’Europeo

Un emozionante e combattuto match tra Germania e Italia Under 21 si conclude con una sconfitta ai rigori, lasciando gli Azzurrini con il cuore spezzato ma la testa alta. Nonostante la doppia inferiorità numerica, i giovani italiani hanno dimostrato stoicismo e determinazione fino all'ultimo secondo, segnando un segnale forte di resilienza e passione per il calcio italiano. La loro prova rimarrà impressa come esempio di coraggio e tenacia.

. Finisce qui il sogno Azzurro agli Europei Under 21. Il quarto di finale contro la Germania termina 3-2 per i tedeschi, in un finale con non poche polemiche. Tutto si è svolto nella seconda metà del match: l’Italia passa in vantaggio con Koleosho al 58’. Dieci minuti dopo, Woltemade (giocatore nel mirino dell’ Inter ) realizza il pareggio. In seguito, Weiper completa la rimonta, approfittando dell’espulsione di Gnonto per doppio giallo. I ragazzi di Nunziata si ritrovano addirittura in nove a causa dell’espulsione di Zanotti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Germania Italia U21 3-2 d.t.s: azzurrini stoici in doppia inferiorità numerica! Escono a testa alta dall’Europeo

In questa notizia si parla di: germania - italia - azzurrini - stoici

Pronostico Germania U21-Italia U21: azzurrini a caccia dell’impresa - Germania U21 e Italia U21 si affrontano in una sfida imperdibile valida per i quarti di finale degli Europei Under 21.

Germania-Italia 3-2, azzurrini eliminati ma stoici: i tedeschi vincono 11 contro 9 dopo beffarde decisioni arbitrali; Euro U21, una stoica Italia (in 9) cade contro la Germania al 117': termina 3-2.

Europei Under 21: l’Italia esce ai quarti, azzurri ko 3-2 contro la Germania - Finisce ai quarti di finale il cammino dell’Italia all’Europeo Under 21: gli azzurrini devono arrendersi ai supplementari contro la Germania 3- Riporta msn.com

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: la punizione di Ambrosino regala i supplementari agli Azzurri - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. Si legge su sport.virgilio.it