Germania-Italia le pagelle di CM | Koleosho sprinta Ambrosino pennella Gnonto rovina tutto Woltemade da Inter

Un episodio appassionante tra Germania e Italia U21, con il risultato finale di 3-2 che tiene tutti col fiato sospeso. Tra le pagelle di questa sfida intensa, Desplanches si distingue con un 7,5, dimostrando sicurezza e prontezza nelle uscite e interventi decisivi. Una partita che mette in evidenza il talento italiano e le aree di miglioramento, lasciando ancora tanto spazio a emozioni e speranze per il futuro.

Germania-Italia U21 3-2 Italia Desplanches 7,5: bravo nelle uscite, si supera con un intervento con i piedi sulla conclusione più pericolosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: via al match! Non ce la fa Baldanzi, Nunziata conferma Koleosho e Gnonto dal 1’. - Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Germania under 21 agli Europei 2025, con tutte le azioni e i momenti salienti del match.

