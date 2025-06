Germania-Italia Europei Under 21 | come e dove vederla in diretta su Rai 2

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti l'emozionante sfida tra Germania e Italia agli Europei Under 21, sei nel posto giusto. La partita, valida per i quarti di finale, promette spettacolo e adrenalina, e potrai seguire tutto in diretta su Rai 2. Scopri dove e come sintonizzarti per vivere ogni istante di questa emozionante sfida all’ultima battuta. Immergiti nel cuore di uno degli eventi più attesi dell’estate calcistica europea!

Le competizioni internazionali di calcio Under 21 attirano sempre grande attenzione, specialmente quando si tratta di sfide tra nazionali di rilievo come Italia e Germania. In occasione degli Europei di quest'anno, il match dei quarti di finale tra le due squadre rappresenta un momento cruciale per entrambe le selezioni, con l'obiettivo di raggiungere una semifinale che manca all'Italia da otto anni. Di seguito, un'analisi dettagliata sulla programmazione televisiva e sul percorso delle squadre in questa fase del torneo. la partita italia-germania agli europei under 21: programmazione e copertura tv.

Europei di Calcio Under 21, l’Italia con la Germania ai quarti di finale: domani sera in campo - Domani sera, alle 21, l'Italia Under 21 si prepara a sfidare la Germania ai quarti di finale degli Europei in Slovacchia.

