Genova scoperte 840 cattedre Allarme amministrativi | ne manca uno su 5

A Genova, la scuola si confronta con una sfida crescente: su 840 cattedre disponibili, ne manca circa uno su cinque, con le carenze più evidenti alle elementari, soprattutto nei docenti di sostegno. La situazione preoccupa e solleva interrogativi sulla qualità dell’istruzione e sull’impatto delle scelte amministrative. Secondo Carlini della Cisl, la conferma dei precari da parte delle famiglie rappresenta un problema serio, che rischia di compromettere il futuro scolastico dei nostri ragazzi.

Le carenze più gravi alle elementari, in particolar modo sui docenti di sostegno. Carlini (Cisl): “La conferma dei precari da parte delle famiglie è problematica”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, scoperte 840 cattedre. Allarme amministrativi: ne manca uno su 5

In questa notizia si parla di: genova - scoperte - cattedre - allarme

Allarme sicurezza. Scoperte backdoor negli inverter cinesi - Un recente allarme sulla sicurezza ha rivelato la presenza di backdoor in inverter di produzione cinese, sollevando preoccupazioni per le infrastrutture rinnovabili negli Stati Uniti.

Genova, scoperte 840 cattedre. Allarme amministrativi: ne manca uno su cinque; Aggressione Dirigente Scolastico a Genova.

Genova, scoperte 840 cattedre. Allarme amministrativi: ne manca uno su cinque - Le carenze più gravi alle elementari, in particolar modo sui docenti di sostegno. Si legge su ilsecoloxix.it

Genova, «Pochi docenti di matematica, scoperte decine di cattedre» - Il capitolo lavoro che riguarda il mondo della scuola, in provincia di Genova così come nel resto della Liguria, resta ancora in alto ... Lo riporta ilsecoloxix.it