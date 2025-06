Genova più di 800 clienti invece dei 200 consentiti e nessuna via di fuga sequestrata discoteca sul lungomare

A Genova, l’operazione “Estate sicura” dei carabinieri ha portato a scoperte sorprendenti: una discoteca sul lungomare gestita con oltre 800 clienti, ben oltre il limite di 200, e senza vie di fuga sequestrate. Durante i controlli sono emerse anche gravi irregolarità antincendio, che hanno portato alla denuncia del titolare e a sanzioni per migliaia di euro. La sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta.

Durante i controlli dei carabinieri inoltre sono emerse numerose irregolarità sulle normative antincendio. Titolare denunciato e sanzioni per migliaia di euro I carabinieri del comando provinciale di Genova, nell'ambito dell'operazione "Estate sicura" volta a garantire la sicurezza della movi.

