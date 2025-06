Genitori disinteressati al percorso scolastico? È una forma di violenza A dirlo il Garante dell’infanzia e adolescenza

La disattenzione dei genitori nei confronti del percorso scolastico dei figli rappresenta una forma di violenza invisibile ma profonda, come sottolineato dal Garante dell'infanzia e adolescenza. Secondo l'indagine nazionale sul maltrattamento minorile, la trascuratezza è la più frequente, ma anche la più difficile da individuare e affrontare. È ora di riflettere sul ruolo della famiglia nel garantire un futuro sicuro e stimolante ai nostri giovani.

Secondo quanto emerge dalla più recente indagine nazionale sul maltrattamento minorile in Italia, la trascuratezza costituisce la forma di violenza più diffusa tra quelle esercitate in ambito familiare. Nonostante la sua frequenza, rimane anche tra le più difficili da riconoscere e contrastare.

