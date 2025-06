Gazzetta dello Sport | De Bruyne Juanlu e Lucca | Napoli mercato condiviso e scelte già in cantiere

Il mercato del Napoli si anima con nomi di grande calibro e strategie mirate. Tra De Bruyne, Juanlu e Lucca, la squadra azzurra punta a consolidare il proprio futuro già in cantiere, con scelte condivise e dettagli ancora da definire. La strategia del club campano dimostra come l’anticipazione possa fare la differenza, mantenendo vivo l’obiettivo di rinforzare la rosa e puntare al massimo. Scopriamo insieme le ultime novità e i possibili scenari di questa entusiasmante sessione di mercato.

NAPOLI – Nel lessico del mercato c'è spazio anche per espressioni come «opzione morale» o «dettagli da definire». Ogni trattativa ha i suoi tempi – più spesso lunghi che brevi – e il Napoli, per non farsi sorprendere, si è mosso in anticipo. Il colpo è di quelli che fanno rumore: Kevin De Bruyne, parametro zero solo sulla carta, è pronto a vestire l'azzurro. Un'operazione che ha comunque richiesto un bonus alla firma da circa 10 milioni di euro, che il ds Giovanni Manna ha messo sul piatto senza esitazioni per assicurarsi un talento di classe mondiale, stimato perfino da David Beckham: «Un giocatore eccezionale, capace di mettere il pallone dove gli altri nemmeno immaginano».