Gaza e Terra Santa | Perego e il cardinal Pizzaballa si uniscono in preghiera

In un momento di grande tensione e sofferenza, Gaza e la Terra Santa chiedono a gran voce pace e speranza. Perego e il cardinale Pizzaballa si uniscono in un gesto di fede e solidarietà , convocando una veglia di preghiera il 23 dicembre alle 21 nella Basilica di Santa Maria. Un'occasione per tutta la comunità di unirsi con cuore aperto e fervore spirituale, perché la speranza possa risplendere anche nei momenti più bui.

Una veglia di preghiera per invocare la pace a Gaza ed in Terra Santa: questo l'intento e lo spirito che muove le associazioni e i movimenti cattolici della Diocesi di Ferrara-Comacchio a riunirsi, assieme alla cittadinanza che vorrà , la sera di lunedì 23, alle 21, nella Basilica di Santa Maria.

