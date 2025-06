Gattuso esordisce a Bergamo | il calendario dell’Italia verso i Mondiali 2026

Il countdown verso i Mondiali 2026 si fa sempre più emozionante, con Gennaro Gattuso pronto a scrivere il suo capitolo sulla panchina azzurra. Tra sfide decisive e ritorni storici, l’Italia si prepara a vivere un percorso ricco di sfide e adrenalina. Il calendario si arricchisce di appuntamenti imperdibili, iniziando dall’esordio di Gattuso a Bergamo il 5 settembre 2025 contro l’Estonia, un preludio alla corsa che ci attende verso il grande torneo mondiale.

Sarà Udine a ospitare il match tra Italia e Israele in programma il 14 ottobre 2025, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita si giocherà allo Stadio Friuli, lo stesso impianto dove un anno prima, il 14 ottobre 2024, l’Italia di Spalletti aveva battuto Israele 4-1 in Nations League. Il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso esordirà invece il 5 settembre 2025 a Bergamo contro l’Estonia. Successivamente, l’Italia affronterà Israele in un campo neutro a Debrecen (Ungheria) l’8 settembre, poi sarà di scena a Tallinn contro l’Estonia l’11 ottobre, per poi tornare a Udine il 14 ottobre per il “remake” della partita contro Israele. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it