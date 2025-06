Garlasco trovato un cappello nella spazzatura | è caccia al Dna

Nuovi dettagli scuotono il caso di Garlasco: un cappello di tre centimetri trovato nella spazzatura di casa Poggi potrebbe essere la chiave per svelare l'omicidio di Chiara. Durante l'incidente probatorio, il ritrovamento ha sollevato interrogativi e accese discussioni tra gli inquirenti. Ora, il frammento verrà analizzato dai rinomati microscopisti Denise Albani e Domenico Marchigiani, nel tentativo di fare luce su un delitto che ha sconvolto tutta Italia. L'obiettivo è chiarire ogni dettaglio e portare giustizia.

Nuovo dettaglio sull'omicidio di Garlasco. Nell'ambito dell'incidente probatorio, sarebbe stato trovato un¬†capello di 3 centimetri¬†nella spazzatura di casa Poggi, la villetta dove √® stata uccisa Chiara. L'accessorio, apparso nel sacco azzurro dell'immondizia gioved√¨ scorso¬†insieme al famoso Fruttolo e ai resti di biscotti, verr√† passato ai microscopi di Denise Albani e Domenico Marchigiani, i consulenti del gip di Pavia Garlaschelli. L'obiettivo √® quello di estrarne un profilo di Dna nucleare.¬† Gi√† nel 2008, per√≤, il genetista Carlo Previder√® ¬†analizz√≤ un mazzetto di sette capelli stretti nel pugno della vittima e altri ventinove presenti in una delle pozze di sangue. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Garlasco, trovato un cappello nella spazzatura: √® caccia al Dna

