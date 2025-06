Garlasco trovato un capello di 3 centimetri nella spazzatura di casa Poggi | previste analisi del Dna

A Garlasco, un dettaglio inatteso emerge nel caso Poggi: un capello di 3 centimetri, ritrovato nella spazzatura dopo otto mesi dal delitto, riaccende le speranze di fare luce sui fatti. Ora, le analisi del DNA potrebbero svelare nuove verità , contribuendo a chiarire un mistero che tiene col fiato sospeso la comunità . L’esito di queste indagini potrebbe essere decisivo per capire davvero cosa sia successo in quella notte fatale.

Nel sacco della spazzatura azzurro oggetto del secondo round dell’ incidente probatorio, è spuntato anche un capello di 3 centimetri di cui finora non si conosceva nemmeno l’esistenza. Il sacchetto in questione fu trovato e sequestrato 8 mesi dopo il delitto, ovvero quando la famiglia Poggi poté ritornare in casa dopo il lungo sequestro. Il nuovo reperto adesso dovrà essere analizzato per provare ad estrarne un profilo di Dna ed individuarne l’appartenenza. In questo nuovo filone di indagini, dopo 18 anni dalla morte di Chiara Poggi a Garlasco nella mattinata del 13 agosto 2007, è indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, che ha dovuto fornire coattivamente il suo Dna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it