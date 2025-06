Garlasco spunta un audio-bomba che potrebbe cambiare tutto | Muschitta? L’hanno minacciato

Un audio bomba emerge a Garlasco, potenzialmente capace di rivoluzionare il caso. Dopo 18 anni, un capello lungo tre centimetri rivela nuovi dettagli, mentre una registrazione segreta minaccia di gettare ombre ancora più pesanti su Marco Muschitta, il testimone controverso dell’omicidio. La verità sta per venire a galla: cosa nasconde davvero questa sorprendente scoperta?

Un capello lungo tre centimetri rinvenuto dopo 18 anni nella spazzatura di casa Poggi, ma soprattutto un audio rimasto segreto che ora rischia di riscrivere tutta la vicenda. È un dialogo che getta nuove, pesantissime ombre su uno dei testimoni più controversi del caso Garlasco: Marco Muschitta, l’operaio che nel 2007 raccontò di aver visto una ragazza bionda allontanarsi in bicicletta dalla casa del delitto, prima di ritrattare clamorosamente. «È un quaquaraquà, non è un uomo. sicuramente l’hanno minacciato. magari gli han dato anche dei soldi per stare zitto». Parole che rimettono in discussione tutto, mentre le indagini tornano a scavare in quella mattina del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, spunta un audio-bomba che potrebbe cambiare tutto: “Muschitta? L’hanno minacciato”

