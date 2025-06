Garlasco spunta l’audio choc sull’operaio Muschitta | nuove ombre sul caso

Un nuovo audio shock scuote le acque agitate del caso Garlasco, gettando ombre ancora più fitte sul ruolo dell’operaio Marco Muschitta. Tra minacce, ritrattazioni e misteri irrisolti, si riaccendono i sospetti su una vicenda avvolta nel dubbio. Le rivelazioni sembrano aprire un nuovo inquietante capitolo, lasciando il pubblico alla ricerca di verità e giustizia. L’indagine si complica ulteriormente, e la domanda rimane: cosa si nasconde dietro queste nuove ombre?

Un nuovo audio ha riacceso i riflettori sul caso di Garlasco, portando alla luce dettagli sconcertanti sul comportamento del testimone Marco Muschitta. L'operaio, noto per la sua testimonianza poi ritrattata riguardo a una ragazza bionda in bicicletta vista allontanarsi dal luogo del delitto di Chiara Poggi, sembra essere stato minacciato e forse addirittura pagato per tacere. La registrazione, pubblicata in esclusiva da Il Tempo, coinvolge soggetti chiave di quel periodo, rendendo la vicenda ancora più intricata.