Garlasco l’audio choc sul testimone | Aveva visto lei perché ha cambiato versione

Un nuovo audio inedito scuote le fondamenta del caso Garlasco, riportando alla luce dettagli finora sconosciuti. La registrazione, risalente al luglio 2022, svela dubbi e sospetti sul testimone più controverso, Marco Muschitta, e sulla sua reale versione dei fatti. Un frammento di verità che potrebbe rivoluzionare l’intera narrazione e mettere in discussione quanto finora si credeva. Ma cosa rivela davvero questo sorprendente audio?

Un audio inedito e finora mai emerso pubblicamente riporta sotto i riflettori uno dei capitoli più oscuri del caso Garlasco. È una conversazione registrata il 17 luglio 2022 tra l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto e Alfredo Sportiello, all’epoca dirigente dell’Asm di Vigevano, in cui si discute del testimone più controverso dell’intera vicenda: Marco Muschitta. L’uomo che nel settembre 2007, a distanza di oltre un mese dall’omicidio di Chiara Poggi, raccontò ai carabinieri di aver visto una ragazza bionda in bicicletta allontanarsi dalla villetta della vittima con un oggetto simile a un attizzatoio in mano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it