Garlasco l' audio-choc che cambia tutto | Minacciato e pagato

Un audio inedito pubblicato da Il Tempo scuote nuovamente il caso Garlasco, rivelando dettagli sconvolgenti sulla figura di Marco Muschitta e sollevando serie domande sulla sua affidabilità. In questa registrazione, emerge un quadro inquietante che potrebbe cambiare le sorti delle indagini, facendo riflettere su quanto ancora ci sia da scoprire. La verità, forse, è più vicina di quanto si possa immaginare...

Nuovo audio riapre il caso Garlasco: "È un quaquaraquà, non è un uomo." Un audio inedito pubblicato in esclusiva da Il Tempo getta nuove ombre sulla figura di Marco Muschitta, testimone poi ritenuto inattendibile nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nella registrazione, datata 17 luglio 2022, si sente l'ex maresciallo Francesco Marchetto parlare con Alfredo Sportiello, responsabile della Asm di Vigevano. Si riferiscono proprio a Muschitta, l'operaio che nel 2007 raccontò di aver visto una ragazza in bicicletta allontanarsi dalla villetta di via Pascoli con un oggetto simile a un alare da camino.