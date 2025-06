Garbagnate festa con la comunità Dianova contro le droghe

Garbagnate si prepara a festeggiare un momento speciale: il 35° anniversario della comunità Dianova, dedicato alla lotta contro le droghe. In occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe, giovedì 26 giugno la cittadinanza è invitata a partecipare a una giornata di solidarietà, informazione e speranza, per rafforzare il proprio impegno nella prevenzione e nel sostegno. La comunità Dianova di Garbagnate rappresenta un faro di luce e rinascita in questa battaglia.

Garbagnate, una festa con la comunità Dianova contro le droghe. In occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe, giovedì 26 giugno si celebra il 35esimo anniversario di attività della comunità Dianova di Garbagnate, che ha la sua sede in viale Forlanini 121, vicino all’ingresso del vecchio ospedale. La comunità per . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: comunità - garbagnate - dianova - droghe

Garbagnate, don Marco Eliseo nuovo vicario della comunità pastorale: le destinazioni degli 11 nuovi preti della Diocesi - Don Marco Eliseo assume con entusiasmo il ruolo di nuovo vicario della Comunità pastorale “S. Croce” a Garbagnate Milanese, unendo diverse parrocchie in un cammino di fede condiviso.

Garbagnate, festa con la comunità Dianova contro le droghe; I servizi per le dipendenze sono essenziali: la campagna di Dianova in occasione del prossimo 26 giugno; Il racconto | Simona, Carlo e gli altri: quelli che lottano contro i mostri dell’alcol e dell’eroina.