Ganzirri Scandurra all' amministrazione | I cittadini vogliono l' isola pedonale estiva

Ganzirri si fa sentire: i cittadini reclamano con entusiasmo l’istituzione di un’isola pedonale estiva, una proposta che mira a valorizzare il quartiere e migliorare la qualità della vita. A sostenere questa richiesta è Salvatore Scandurra, vicepresidente della VI Municipalità e esponente della Lega, che ricorda come questa idea sia già emersa durante la redazione del Piano generale del traffico urbano. È giunto il momento di ascoltare le loro voci e trasformare questa proposta in realtà.

"Un'isola pedonale estiva a Ganzirri". A chiederlo a gran voce sono i residenti, come sottolinea l'esponente della Lega, Salvatore Scandurra, vicepresidente della VI Municipalita?, che ricorda come gia? ai tempi della redazione del Piano generale del traffico urbano-Pgtu, durante la sindacatura.

