Ganz | Il passaggio dall’Inter al Milan? Un casino Alla terza presenza…

Il trasferimento di Maurizio Ganz dall’Inter al Milan ha suscitato molte discussioni, creando un vero e proprio caos alla sua terza presenza in rossonero. L’ex attaccante, infatti, ha condiviso approfondimenti sul suo passato milanista e su altri aspetti della sua carriera. La sua esperienza offre uno sguardo unico nel mondo del calcio, tra sfide, emozioni e scelte cruciali. Scopriamo insieme i dettagli di questa intervista esclusiva, che rivela retroscena sorprendenti e momenti memorabili.

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sul suo passato in rossonero e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ganz: “Il passaggio dall’Inter al Milan? Un casino. Alla terza presenza…”

In questa notizia si parla di: ganz - milan - passaggio - inter

Maurizio Ganz: «Passare dall’Inter al Milan è stato un bel casino. Fare altr sport mi ha aiutato a diventare un bomber. Ecco perché ho giocato in 14 squadre…» - Maurizio Ganz, il leggendario bomber italiano, ha attraversato un percorso ricco di sfide e cambiamenti, passando dall’Inter al Milan in un momento di grande tumulto.

#Ganz: "Il passaggio dall'#Inter al #Milan fu un bel casino. Rimpianti? La traversa con lo #Schalke..." Vai su X

Ganz: Il passaggio dall'Inter al Milan fu un bel casino. Rimpianti? La traversa con lo Schalke...; Ganz: Il mio passaggio dall'Inter al Milan fu un bel casino. Il mio gol più bello in rossonero? Il...; Ganz: “Preferii il Milan piuttosto che stare all’Inter. Costacurta? Vi rivelo …”.

Ganz: "Il passaggio dall'Inter al Milan fu un bel casino. Rimpianti? La traversa con lo Schalke..." - Bella intervista della Gazzetta dello Sport a Maurizio Ganz, ex attaccante di tantissime squadre, anche dell'Inter. Scrive msn.com

Ganz: “Io, primo acquisto dell’era Moratti all’Inter. Che brividi quel coro!” - Maurizio Ganz, ex attaccante dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha ricordato alcuni passaggi della sua esperienza in nerazzurro: "Un orgoglio che fatico a descri ... Come scrive fcinter1908.it