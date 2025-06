Ganz | I miei gol al Milan? Vi dico quali preferisco Tutti ricordano…

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, rivela i suoi gol preferiti e svela aneddoti unici dal suo passato in rossonero. In un'intervista ricca di emozioni e ricordi, l’ex attaccante condivide momenti indimenticabili e riflette sulla sua carriera, lasciando i tifosi affascinati e desiderosi di scoprire tutto ciò che si cela dietro le sue imprese sul campo. Un viaggio nel cuore di un campione che non smette di sorprendere.

Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sul suo passato in rossonero e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ganz: “I miei gol al Milan? Vi dico quali preferisco. Tutti ricordano…”

