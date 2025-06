Gallardo ‘umile’ | Inter ha fatto fatica con l’Urawa Reds River Plate no

Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, ha analizzato con convinzione la sfida contro l'Inter e le sfide future nel Mondiale per Club. Alla luce della dura prova contro gli Urawa Reds e il recente pareggio con Monterrey, le sue parole svelano una visione chiara sulla forza dell’avversaria e le strategie per affrontarla. Ecco cosa ha detto, rivelando il suo punto di vista sulle potenzialità del club italiano e le sfide imminenti.

Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, si è espresso sulla forza dell’Inter a pochi giorni dall’ultimo match del Girone E del Mondiale per Club tra le due squadre. Di seguito le sue parole, frutto di una certa convinzione. IL RAGIONAMENTO – Marcelo Gallardo si è così pronunciato al termine del match pareggiato dal River Plate contro il Monterrey con il risultato di 0-0. Il tecnico argentino, non soddisfatto per il punteggio finale, ha parlato di ciò che ha apprezzato della sua squadra nonostante la mancata vittoria: «È bello che la squadra sia arrabbiata quando non si vince. Non mi piace vedere dei giocatori contenti quando non vincono. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Gallardo ‘umile’: «Inter ha fatto fatica con l’Urawa Reds, River Plate no»

In questa notizia si parla di: gallardo - inter - river - plate

River Plate, guai per Gallardo: ben tre squalificati contro l’Inter! - Il River Plate di Gallardo si presenta all'appuntamento contro l’Inter con una grana in più: tre squalificati.

#River Plate, #Gallardo: "L'#Inter ha faticato con l'#Urawa e non ha battuto il #Monterrey. Noi meritavamo di farlo, vogliamo qualificarci" Vai su X

Mondiale per Club, difesa horror dell'Urawa: il River straripa 3-1, gol dell'ex Inter Colidio Solo una sciocchezza di Acuña ha messo rischiato di aprire la partita, ma il River Plate ha rifilato tre gol ai giapponesi dell'Urawa Red Diamonds: apre Colidio, raddoppia Vai su Facebook

Inter-River Plate, Gallardo in emergenza: 3 squalificati nei Millonarios; River Plate, Gallardo: L'Inter ha faticato con l'Urawa e non ha battuto il Monterrey. Noi meritavamo...; River Plate, Gallardo: L'Inter ha faticato con l'Urawa e non ha battuto il Monterrey. Noi meritavamo di farlo, vogliamo qualificarci.

Gallardo ‘umile’: «Non ho visto un’Inter superiore al River Plate» - Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, si è espresso sulla forza dell'Inter a pochi giorni dall'ultimo match del Girone E del Mondiale per Club tra le - Scrive inter-news.it

Inter-River Plate, Gallardo in emergenza: 3 squalificati nei Millonarios - Gallardo perde Castano, Galoppo e Perez per squalifica, mentre Driussi resta in dubbio per l’ultima gara del girone contro i nerazzurri ... Secondo fcinter1908.it