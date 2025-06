Gallardo non teme l’Inter | Ha faticato con l’Urawa e non ha battuto il Monterrey Non vedo squadre superiori a noi

Il tecnico del River Plate, Marcelo Gallardo, ha espresso grande fiducia in vista della sfida contro l’Inter, nonostante le difficoltà incontrate con l’Urawa e il pareggio contro il Monterrey. Con un atteggiamento sicuro e determinato, Gallardo sottolinea che nessuna squadra è superiore ai suoi, convincendo i tifosi che la sua squadra può puntare in alto nel Mondiale per Club. L’attesa per questa sfida si fa sempre più entusiasmante, pronta a sorprenderti.

Gallardo non teme l’Inter: le parole dell’allenatore del River Plate dopo il match pareggiato nella notte contro il Monterrey. Intervenuto in conferenza stampa al termine di River Plate Monterrey, il tecnico della squadra argentina, Marcelo Gallardo, dimostra di non temere affatto la prossima sfida del girone E del Mondiale per Club contro l’ Inter. KRANEVITTER PAPABILE TITOLARE CONTRO L’INTER? – « Tutti i giocatori sono fondamentali. Nonostante l’età, chiunque può avere la sua opportunità in qualsiasi momento. Lui e tutti gli altri devono essere preparati ». MONDIALE PER CLUB – «È bello essere arrabbiati quando non si vince. 🔗 Leggi su Internews24.com