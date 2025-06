Gallardo | Il River Plate meritava la vittoria Inter? Vedo il bicchiere mezzo pieno

Il River Plate di Marcelo Gallardo esce dal campo con l’amaro in bocca dopo un pareggio che, secondo l’allenatore, avrebbe meritato una vittoria. Nonostante l’insoddisfazione, Gallardo guarda avanti con determinazione, già proiettato sulla sfida cruciale contro l’Inter. La prestazione dei suoi ragazzi ha mostrato il cuore e le qualità, ma ora è il momento di concentrarsi per trasformare le occasioni future. La voglia di rivincita si fa sentire forte e chiara.

Tanta insoddisfazione per Marcelo Gallardo dopo il pareggio del suo River Plate contro i messicani del Monterrey. L'allenatore, quindi, pensa già alla prossima partita: il confronto con l'Inter nella notte italiana tra mercoledì e giovedì. LA PRESTAZIONE – Marcelo Gallardo, intervenuto in conferenza stampa al termine di River Plate-Monterrey, dichiara: « Abbiamo avuto chiaramente la meglio in molti momenti della partita; non c'è nulla di cui lamentarsi per il nostro approccio. Fin dall'inizio, abbiamo cercato di difendere il nostro territorio. In seguito, abbiamo commesso qualche passo falso e loro hanno creato qualche contropiede.