Fuori strada Renato Zero e Giorgia Capolavoro Fabri Fibra forza Blanco – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Con l’estate che infiamma le nostre emozioni, le nuove uscite musicali della settimana regalano un mix di energia e raffinatezza. Tra capolavori come l’album di Fabri Fibra e i singoli di Blanco, giorgi e Renato Zero, il panorama si anima di sonorità coinvolgenti e recensioni entusiastiche. È il momento perfetto per scoprire quali brani accompagneranno le nostre serate di stagione, lasciando un segno indelebile nel cuore dei fan più appassionati.

Più la stagione infiamma le nostre vite, più i dischi rimangono al fresco in casa, in attesa del prossimo autunno. Un ultimo sussulto prima di buttarci a piè pari tra le hit da bagordo: l’album di Fabri Fibra, che è davvero un capolavoro. Ma, dicevamo, sono i singoli a prendersi la scena estiva, così vuole la tradizione. Prosegue su un’ottima scia il rientro nel mainstream di Blanco, bene Dargen D’Amico e Frah Quintale, poghiamo di gioia dinanzi al rock dei Ministri e ce la balliamo come si deve sulle note architettate dalle dj di fama mondiale Giolì & Assia. Notevoli anche i pezzi di Francamente e Amalfitano. 🔗 Leggi su Open.online

