Funkclub dal vivo al Battiferro

FunkClub torna dal vivo al Battiferro, portando energia e ritmo in una serata indimenticabile. Venerdì 4 luglio alle 21:00, la band bolognese trasformerà le sponde del canale Navile in un dancefloor all'aperto, fatta di musica coinvolgente dagli anni '70 agli 2000. Preparatevi a ballare, cantare e vivere un'esperienza unica sotto le stelle! Non mancate, sarà una notte di puro divertimento e buona musica.

Venerdì 4 Luglio, alle ore 21:00 la band bolognese dei FunkClub ritorna a suonare al Battiferro, un posto magico e speciale in cui trascorrere una splendida serata all'aperto, sulle sponde del canale Navile! I FunkClub vi faranno ballare con la migliore musica anni 70-80-90-00, dai Kool & The.

