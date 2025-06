Fugge alla vista della polizia | guidava senza patente e con la targa modificata

In un audace tentativo di fuga, un ragazzo di 19 anni ha scatenato il caos a Napoli, guidando senza patente e con la targa alterata. La polizia, intervenuta per fermarlo, lo ha arrestato per resistenza, lesioni e uso di documenti falsi. Una scena che dimostra come l’illegalità possa portare a conseguenze ben più gravi di quanto ci si aspetti, lasciando un segno indelebile nel cuore della città.

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia di Napoli con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, venendo inoltre denunciato per uso di atto falso. Alla vista degli agenti infatti, il ragazzo sul motorino ha tentato di accelerare cercando di evitare il controllo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Fugge alla vista della polizia: guidava senza patente e con la targa modificata

