fuga di gas paura nella notte intossicati due carabinieri

Una notte di paura a Rosignano Marittimo, dove un tentativo di fuga di gas ha scatenato l’allarme tra residenti e forze dell’ordine. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente per contenere la fuoriuscita di acido cloridrico da una cisterna, mentre due carabinieri sono rimasti leggermente intossicati. Un intervento che ha messo in luce i rischi nascosti dietro incidenti industriali e l’efficienza delle forze di sicurezza nel gestirli.

Rosignano (Livorno), 22 giugno 2025 – Allarme nella notte alle Morelline: le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Livorno sono intervenute a partire dalle 22.30 circa di venerdì 20 in via La Sala nel Comune di Rosignano Marittimo, in un piazzale di sosta automezzi per la fuoriuscita di acido cloridrico dalla cisterna di un semirimorchio. Due carabinieri sono rimasti leggermente intossicati. Il personale dei vigili del fuoco. è intervenuto con una squadra di 5 unità del Distaccamento di Cecina e autompompa serbatoio, supportata da ulteriori 2 unità con autobotte pompa, 2 unità della Sede Centrale di Livorno con carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) per il contrasto del rischio chimico e unFunzionario tecnico per l’attività di coordinamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it