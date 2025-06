Fuga dal dollaro per banche e fondi euro nuovo bene rifugio

In un contesto di crescente instabilità globale, l'euro si afferma come nuovo bene rifugio per banche e fondi, offrendo un'alternativa solida al dollaro. La sua presenza nel mercato valutario internazionale sta crescendo, alimentata dalla sfiducia verso la politica commerciale statunitense. I dati del Depository Trust & Clearing Corporation rivelano un cambio di rotta: circa il 15-30% dei volumi di trading sta spostandosi verso l’euro, segnando una vera e propria fuga dal dollaro.

E' l' euro la nuova moneta candidata a diventare bene rifugio a livello internazionale. La moneta unica sta assumendo un ruolo sempre più importante nel mercato valutario globale, mentre tra gli operatori cresce la tentazione di aggirare il dollaro, penalizzato dall'imprevedibile politica commerciale statunitense. I volumi di trading misurati da Depository Trust & Clearing Corporation mostrano un cambiamento significativo con circa il 15-30% dei contratti legati alla moneta americana passati all'euro nei primi cinque mesi di quest'anno. Segnali sempre più frequenti indicano che l'euro viene ora utilizzato come bene rifugio, ruolo tradizionalmente ricoperto sin dalla seconda metà del Novecento proprio dal dollaro Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fuga dal dollaro, per banche e fondi euro nuovo bene rifugio

In questa notizia si parla di: euro - dollaro - bene - rifugio

Né dollaro, né euro: qual è l'unico «bene rifugio» di cui si sono fidati i mercati nella nuova crisi, e cosa ci rivela - In tempi di incertezza, il dollaro e l’euro diventano i fari a cui si affidano i mercati per proteggersi.

Addio al dollaro re? Il mondo cerca alternative: ecco qual è il nuovo bene rifugio Il dominio del dollaro vacilla. Fornitori esteri chiedono pagamenti in euro, yuan e altre... Vai su Facebook

Né dollaro, né euro: qual è l'unico «bene rifugio» di cui si sono fidati i mercati nella nuova crisi, e cosa ci rivela Vai su X

Fuga dal dollaro, per banche e fondi euro nuovo bene rifugio; Addio al dollaro re? Il mondo cerca alternative: ecco qual è il nuovo bene rifugio; Dollaro ancora in crisi e smette (per ora) i panni di bene rifugio. Ecco perché la discesa può continuare.

Fuga dal dollaro, per banche e fondi euro nuovo bene rifugio - La moneta unica sta assumendo un ruolo sempre più importante nel mercato valutario globale, mentre tra gli ... ansa.it scrive

Né dollaro, né euro: qual è l'unico «bene rifugio» di cui si sono fidati i mercati nella nuova crisi, e cosa ci rivela - Gli investitori finanziari lunedì hanno continuato a far prova di sangue freddo, mentre Israele e Iran continuavano a colpirsi. Come scrive msn.com