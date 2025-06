Frecciarossa speciale per la Fashion Week | Celebriamo l’eccellenza del made in Italy

Durante la Milano Fashion Week, il Frecciarossa si veste di eleganza con una livrea speciale dedicata al Made in Italy. Un tributo alla creatività e all’eccellenza del nostro paese, che Trenitalia celebra sostenendo la stagione più glamour dell’anno. Con questa iniziativa, il treno non solo connette le persone, ma valorizza anche le eccellenze italiane. La moda è una realtà diffusa su tutto il territorio, rappresentando un patrimonio di stile e innovazione.

Livrea speciale del Frecciarossa in occasione della Milano Fashion Week, per celebrare il Made in Italy. "Con il sostegno alla Fashion Week - ha dichiarato Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia - Trenitalia conferma il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alle migliori energie del Paese, nel pieno rispetto dei principi della sostenibilitĂ ". "La moda è una realtĂ diffusa sul tutto il territorio italiano, è un sistema dinamico che viaggia veloce e diffonde la creativitĂ - ha detto Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana - Con questa collaborazione, inoltre, promuoviamo una modalitĂ di viaggio sostenibile ed accessibile per tutti gli addetti ai lavori e non solo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frecciarossa speciale per la Fashion Week: "Celebriamo l’eccellenza del made in Italy"

