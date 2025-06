Frecciarossa e Milano Fashion Week® 2025 | storie di eccellenza italiana

Frecciarossa e Milano Fashion Week® 2025 uniscono le forze per celebrare l’eccellenza italiana, portando stile e innovazione su rotaia. Con una livrea speciale dedicata alla collezione SS2026, il treno di Trenitalia diventa il simbolo del Made in Italy, collegando fashionisti, designer e influencer al cuore pulsante della moda milanese. La collaborazione tra Frecciarossa e la moda italiana racconta storie di tradizione e creatività, elevando l’esperienza di viaggio a un nuovo livello di glamour e prestigio.

Frecciarossa, il Treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS) e Milano Fashion Week®, insieme per celebrare l’eccellenza e l’unicità del Made in Italy. Con una speciale livrea dedicata alla Milano Fashion Week® Men’s Collection SS2026, in programma dal 20 al 24 giugno, Frecciarossa accompagna designer, modelli, influencer e appassionati di glamour nel cuore pulsante della moda italiana. La collaborazione tra Frecciarossa, Treno Ufficiale delle edizioni della Milano Fashion Week® per l’anno 2025, e la Camera Nazionale della Moda Italiana nasce con l’obiettivo di celebrare l’eleganza del Made in Italy, in un perfetto connubio tra stile e sostenibilità. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Frecciarossa e Milano Fashion Week® 2025: storie di eccellenza italiana

