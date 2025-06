frecce tricolori emozioni e acrobazie spettacolari sul lungomare del fermano

Il cielo si anima di colori e emozioni con le Frecce Tricolori, uno spettacolo che unisce il fascino dell’arte acrobatica alla passione per l’Italia. Sul lungomare del Fermano, tra evoluzioni mozzafiato e atmosfere indimenticabili, il pubblico si raccoglie in un abbraccio collettivo, condividendo un momento di grande orgoglio nazionale. Pronti a vivere questa straordinaria esperienza? Non perdetevi l’emozione di un evento che resterà nel cuore di tutti!

Fermo, 22 giugno 2025 – Quando passano le Frecce tricolore ci si sente tutti un po' più italiani, è come se la bandiera ci abbracciasse tutti. Per questo ogni volta che la pattuglia acrobatica torna sul mare si riversa il pubblico delle grandi occasioni, per ammirare evoluzioni e la bravura di una squadra tra le migliori del mondo. Già sabato per le prove tutti col naso in su, sul tratto di spiaggia che unisce i due comuni, Fermo e Porto San Giorgio, insieme nell’organizzazione dell’evento e nella cura della sicurezza di una manifestazione che non può avere sbavature. Grande sforzo anche per gestire viabilità e parcheggi, per quello che è e resta un appuntamento amato da tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it