Fratelli in mare per gli squali Immersioni dal 2017 ora un film | Salviamoli dallo sterminio

Dal cuore del Mediterraneo e delle acque oceaniche, due fratelli animati dalla passione per il mare hanno dato vita a un progetto straordinario: un documentario che rivela il dramma dello sterminio degli squali. Andrea e Marco Spinelli, biologo marino e filmmaker, ci invitano a riscoprire l'importanza di queste creature e a unirci nella lotta per salvarle. È ora di agire: il loro film è un grido di speranza e consapevolezza.

Due fratelli, che hanno "il mare nel sangue", nel 2017 hanno gettato le basi di un progetto che porta sotto i riflettori il dramma dello sterminio degli squali. Anni di immersioni e riprese nel Mediterraneo e nelle acque oceaniche, a contatto ravvicinato con una specie che rischia l'estinzione, sfociati nel documentario " Shark Preyed-Mangiamo carne di squalo senza saperlo ". Gli autori sono Andrea e Marco Spinelli: il primo biologo marino e ricercatore presso la Fondazione dell'Oceanografico di Valencia; il secondo documentarista, fotografo subacqueo e divulgatore, cresciuto professionalmente a Milano.

