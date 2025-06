Fratelli d’Italia ad Avella il congresso cittadino tra impegno territoriale e rilancio politico

Nel cuore di Avella, il Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia ha rappresentato un momento di grande coinvolgimento e rinnovato impegno territoriale. Tra riflessioni e proposte concrete, i membri del partito si sono riuniti per rafforzare la presenza politica e delineare nuovi obiettivi per il futuro locale. Con l’elezione del coordinatore e della squadra comunale, si apre una fase di rilancio e sviluppo che promette di portare energie nuove e progetti ambiziosi per l’intera comunità.

Avella – Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri il Congresso Cittadino di Fratelli d'Italia Avella, appuntamento che ha segnato un momento di partecipazione, riflessione e rilancio dell'azione politica sul territorio mandamentale. Elezione del coordinatore e squadra comunale Nel corso dei.

