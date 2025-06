Francis Kaufmann la mamma | Usciva con attrici e modelle Stella non era il suo tipo Sul collo di Anastasia Trofimova segni di strangolamento

In un intricato intreccio di segreti e passioni, Francis Kaufmann si confronta con una realtà al limite dell'irreale. La madre frequentava attrici e modelle, ma Stella non era il suo tipo. Sul collo di Anastasia Trofimova, nota come Stella, riemergeva un segno di strangolamento. Charlene, pur non avendole mai incontrate, conosceva la triste storia di Andromeda, la nuora e nipote vittima del figlio di Kaufmann. Un mistero che merita di essere svelato.

Non le aveva conosciute, ma Charlene sapeva dell'esistenza di Anastasia Trofimova (ma che lei conosceva come Stella) e Andromeda, la nuora e la nipote uccise dal figlio Francis Kaufmann.

Francis Kaufmann e Stella: “Li ricordo, la bimba è nata qui”. A Malta le voci di chi li conosceva - Tra ricordi e voci di paese, riaffiorano storie di Francis Kaufmann e Stella Li, la bimba 232 nata a Malta.

Francis Kaufmann, il 46enne attualmente arrestato in Grecia e sospettato dell'omicidio della compagna russa Anastasia e della figlia, entrambe trovate cadavere a Villa Pamphili, aveva ottenuto nel 2020 un tax credit di 863.595,90 euro per la produzione cine Vai su Facebook

