Francia una banda spara a un matrimonio | uccisa la sposa morto uno degli aggressori

Francia sconvolta da un’agghiacciante sparatoria durante un matrimonio a Goult, dove una banda incappucciata ha aperto il fuoco, provocando la morte della sposa e ferendo gravemente altre tre persone. Uno degli aggressori è rimasto ucciso mentre cercava di fuggire schiacciato dall’auto degli sposi. Un episodio che lascia sgomenti e solleva molte domande sulla sicurezza e sulla violenza inaspettata che può colpire anche nei momenti di festa.

Una banda incappucciata ha aperto il fuoco alle prime ore di domenica a Goult, in Francia, durante le fasi conclusive di un matrimonio: uccisa la sposa, gravemente ferite altre tre persone. Anche uno degli aggressori è morto, schiacciato dall’auto degli sposi mentre cercavano di fuggire. Secondo una prima ricostruzione, gli sposi stavano lasciando la festa quando sono arrivati gli aggressori, intorno alle 4:30 del mattino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, una banda spara a un matrimonio: uccisa la sposa, morto uno degli aggressori

In questa notizia si parla di: aggressori - francia - banda - matrimonio

Strage di Monreale, arrestato il terzo componente della banda - I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Mattias Conti, 19enne di San Filippo Neri, su disposizione della Procura della Repubblica.

Francia, una banda spara a un matrimonio: uccisa la sposa, morto uno degli aggressori.

Matrimonio choc in Francia, sparatoria durante le nozze: uccisa la sposa, due morti e 3 feriti - L'arrivo degli sposi in auto, il commando armato, la sparatoria: si è trasformato in tragedia un matrimonio celebrato ieri nel comune di Goult, nella regione di Vaucluse, in Francia ... Riporta ilgazzettino.it

Francia, spari al matrimonio da un gruppo armato e incappucciato: due morti, uccisa anche la sposa - Un gruppo di uomini incappucciati e armati ha aperto il fuoco domenica mattina presto a Goult (Vaucluse) al termine di una festa di nozze, uccidendo due persone, tra cui la sposa, e ferendone ... Come scrive msn.com