Francia un matrimonio finisce in tragedia

Una tranquilla celebrazione di un matrimonio in Francia si è trasformata in una tragedia immane: un attacco armato ha seminato il panico tra gli invitati, lasciando dietro di sé dolore e distruzione. Alle prime luci dell’alba, la scena è stata segnata da colpi di kalashnikov e drammatica violenza. Un evento che scuote le coscienze e solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza e sulla fragilità della felicità umana.

In Francia è avvenuta una sparatoria durante una festa di matrimonio. Un gruppo armato, costituito sembra da un numero ancora ignoto di persone, ha fatto fuoco sugli invitati e sugli sposi. Uccisa la sposa, ferito il marito della donna e feriti altri invitati. In Francia colpi di kalashnikov a un matrimonio. Alle 4:30 di domenica mattina un gruppo di persone armate di kalashnikov ha aperto il fuoco contro altre, presumibilmente invitati, che lasciavano una festa di matrimonio a Goult, nel sud della Francia nei pressi di Avignone. I proiettili hanno raggiunto la sposa, di 26 anni, non lasciandole scampo.

